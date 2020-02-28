Fatih Terim: Kaza kurşunu istemiyorum!
Galatasaray 7'de 7 yaptı... Üstelik son maçında 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendi. Herkes bulutların üzerinde ama Fatih Terim ayaklarını yere sağlam basmak istiyor.
Bu nedenle Gençlerbirliği maçı öncesinde "rehavet" uyarısı yaptı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Artık derbi geride kaldı. Gençlerbirliği maçını kazanalım ki, derbi kazanmanın bir anlamı olsun. Kaza kurşununa uğramamak için herkes işine konsantre olsun" sözlerini kullandı.
HAMZAOĞLU UYARISI
Terim, oyuncularına G.Birliği'ni Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığını hatırlattı. Hamza hocanın, takımı iyi tanıdığını ve kaza kurşununa uğramamak için iyi mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.
- 28.2.2020
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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