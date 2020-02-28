Fatih Terim: Kaza kurşunu istemiyorum!

Bu nedenle Gençlerbirliği maçı öncesinde "rehavet" uyarısı yaptı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Artık derbi geride kaldı. Gençlerbirliği maçını kazanalım ki, derbi kazanmanın bir anlamı olsun. Kaza kurşununa uğramamak için herkes işine konsantre olsun" sözlerini kullandı.



HAMZAOĞLU UYARISI

Terim, oyuncularına G.Birliği'ni Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığını hatırlattı. Hamza hocanın, takımı iyi tanıdığını ve kaza kurşununa uğramamak için iyi mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.