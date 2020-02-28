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28 Şubat 2020, Cuma
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: kurşunu istemiyorum!

Fatih Terim: Kaza kurşunu istemiyorum!

7'de 7 yaptı... Üstelik son maçında 20 yıl sonra 'yi 'de yendi. Herkes bulutların üzerinde ama ayaklarını yere sağlam basmak istiyor.

Bu nedenle maçı öncesinde "rehavet" uyarısı yaptı. Tecrübeli teknik adam futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Artık derbi geride kaldı. Gençlerbirliği maçını kazanalım ki, derbi kazanmanın bir anlamı olsun. kurşununa uğramamak için herkes işine konsantre olsun" sözlerini kullandı.

HAMZAOĞLU UYARISI
Terim, oyuncularına G.Birliği'ni 'nun çalıştırdığını hatırlattı. Hamza hocanın, takımı iyi tanıdığını ve kaza kurşununa uğramamak için iyi mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

  1. 28.2.2020
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