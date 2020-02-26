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26 Şubat 2020, Çarşamba
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F.Bahçe’ye dava

F.Bahçe’ye dava

maçta edilen küfürler, atılan maddeler, nefret söylemi içeren pankart ve taraftarlara yapılan kötü mualeme için yasal işlem başlatıyor.

, 'ye dava açacağını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, "3-1 kazandığımız karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır. Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış, sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış, toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış, taraftarımıza stat girişinde zorluklar yaşatılmış ve bulundukları tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış, hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır" diyerek gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
  1. 26.2.2020
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