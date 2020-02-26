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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Derbi dövmesi!

Derbi dövmesi!

'ın , F.Bahçe galibiyetinin alındığı tarih olan 2020'yi koluna dövme yaptırdı.

'ın , F.Bahçe galibiyetinin alındığı tarih olan 2020'yi koluna dövme yaptırdı. Marcao derbi sonrası, "Hayatımın en güzel günlerinden biri" demişti. Bir taraftar da golleri atanların dövmesini yaptırmıştı.
  1. 26.2.2020
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