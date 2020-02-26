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26 Şubat 2020, Çarşamba
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İkisi bir arada

İkisi bir arada

yönetimi, şampiyon olmaları halinde ve için düğmeye basacak.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rol oynayan , derbisinde muhteşem bir performans göstererek bir kez daha Galatasaraylılar'ın gönlünde taht kurdu. derbide bir penaltı yaptırıp 90+7'de de fişi çeken golü atınca sarı-kırmızılıları sevinçten havaya uçurdu. 'ı yuvası olarak gören 22'lik yıldızın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ancak Nijeryalı kalmak istiyor. Bunu koz olarak kullanmak isteyen yönetim ise sezon sonunu bekliyor. Sarı-kırmızılılara kiralık olarak katılan başka isim da sergilediği futbolla hem takımın hem de taraftarların kahramanı. 26'lık yıldız, saha dışında da sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarları mest ediyor. Kariyerinde Marsilya ve gibi üst düzey takımlar bulunan Lemina'nın Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğu düşünülüyor. Sözleşmesinde "16 milyon euro'ya satın alınabilir" maddesi bulunan Gabonlu için sene sonunda pazarlıklar yapılacak. Yönetim, gidecek futbolculara bağlı olarak iki ismi tutmaya yoğunlaşacak.
  1. 26.2.2020
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