Kadıköy'ün fatihi

Fenerbahçe'yi 3-1 yenip rakibi karşısında 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy'de galibiyete ulaşan G.Saray, teknik patron Fatih Terim yönetiminde tarih yazmaya devam ediyor. Deneyimli teknik adam, 4. dönemini geçirdiği Galatasaray'da hem Avrupa hem Türkiye'de imza attığı birçok önemli başarıya bir yenisini, F.Bahçe karşısında Kadıköy'de ekledi. Terim yönetiminde F.Bahçe'yi deplasmanda 22 Aralık 1999'da yendiği maçtan sonra Kadıköy'de çıktığı 23 karşılaşmayı kazanamayan G.Saray, bu kötü seriye yine usta hoca ile son verdi.

ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLUK

Sarı-kırmızılılar Terim'den sonra görev yapan Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Hamza Hamzaoğlu ve Jan Olde Riekerink yönetiminde Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayamamıştı. Galatasaray'daki kariyerinde 8'i Süper Lig olmak üzere toplam 20 kupa kazanma başarısı gösteren Fatih Terim, "Burada kazanmak kaybetmekten daha önemli bir şey var o da sezon sonu şampiyon olmak" ifadesini kullanmıştı.

BORSADA COŞTU

Derbi zaferiyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri yüzde 20 değer kazanarak tavan fiyattan işlem gördü. Analistler, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda oldukça önemli bir engeli aştığını belirterek, artan şampiyonluk şansı ile borsada hisselerine güçlü yansıdığını bildirdi.

PRiMLER BU AY YATIYOR

20 yıl sonra Kadıköy'de kazanılan galibiyet sonrası yönetim ekstra 4 milyon TL prim dağıtma kararı aldı. Sezon başında belirlenen debi primi dışında verilen 4 milyon TL ekstra prim tüm oyunculara eşit şekilde dağıtılacak. Bunun dışında en kısa sürede takımın 6 milyon euro'yu bulan şubat ayı maaşı da ödenip jest yapılacak.

29 MAÇ SONRA BiR iLK

Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla Kadıköy'de 29 lig maçı sonrası 2'den fazla gol atmayı başardı. Sarıkırmızılılar Kadıköy'de en son 11 Nisan 1993 tarihinde 4-1 kazandığı mücadelede 4 gollü bir galibiyet almayı başarmıştı. Galatasaray söz konusu 29 yılda Kadıköy'de 14 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremezken, 10 müsabakada 1 gol ve 5 mücadelede ise 2 gol atabilmişti.

KUPADA DA ZİRVEDE

Terim, Türkiye Kupası'nda da en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörler rekoruna da ortak durumda. Tecrübeli teknik adam, sarı- kırmızılı takımın başında 1999, 2000 ve 2019 yılında olmak üzere Türkiye Kupası'nda 3 kez mutlu sona ulaştı. Fatih Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler rekorunu Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman ile paylaşıyor.

23. DERBİ ZAFERİ

Terim, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyet ile takımı ile birlikte 23'üncü derbi zaferini elde etti. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Terim'in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı. Terim'in F.Bahçe'ye karşı toplam 31 derbi maçında da 10 galibiyet, 9 mağlubiyeti var.

ZAFER POZLU GÜNAYDIN

Galatasaray yine sosyal medyadan taraftarları coşturacak başka bir mesaj paylaştı. Sabah saatlerinde atılan tweet'te "Günaydın Galatasaray Ailesi" denilerek derbi zafer pozu yayınlandı.

BİR FALCAO KLASİĞİ!

Kadıköy'de zafer ateşini yakan penaltı golünü atan Radamel Falcao, kariyeri boyunca derbilerde fark yaratan bir oyuncu olmayı başardı. River Plate, A. Madrid ve Porto formaları giyerken; Boca Juniors, Atletico Madrid ve Benfica ile dev derbilerde sahne alan Kolombiyalı, Fener'e karşı da bunu devam ettirdi. Toplamda 18 dev derbide 11'de sahaya çıkanFalcao, 8 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.