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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Herkese geçmiş olsun

Herkese geçmiş olsun

Alanya maçındaki yaptığı hakaret nedeniyle cezalı olan ve ’de yer almayan göndermede bulundu.

Galibiyeti Instagram'dan yaptığı paylaşımla kutlayan yardımcı antrenör, "Herkese bir kez daha geçmiş olsun" diye yazdı.

  1. 24.2.2020
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