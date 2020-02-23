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23 Şubat 2020, Pazar
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Lemina’dan destek

Lemina’dan destek

Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı , sakatlığı sebebiyle maçında yok. Gabonlu orta saha oyuncusu hesaplarından bir destek mesajı yayınladı. Lemina "Sahada olamayacağım ama kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" yazdı.

Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı , sakatlığı sebebiyle maçında yok. Gabonlu orta saha oyuncusu hesaplarından bir destek mesajı yayınladı. Lemina "Sahada olamayacağım ama kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" yazdı.

  1. 23.2.2020
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