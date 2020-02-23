Lemina’dan destek

Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı Mario Lemina, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında yok. Gabonlu orta saha oyuncusu sosyal medya hesaplarından bir destek mesajı yayınladı. Lemina "Sahada olamayacağım ama kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" yazdı.