Lemina’dan destek
Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı Mario Lemina, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında yok. Gabonlu orta saha oyuncusu sosyal medya hesaplarından bir destek mesajı yayınladı. Lemina "Sahada olamayacağım ama kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" yazdı.
Aslan'ın orta sahasındaki yıldızı Mario Lemina, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında yok. Gabonlu orta saha oyuncusu sosyal medya hesaplarından bir destek mesajı yayınladı. Lemina "Sahada olamayacağım ama kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar" yazdı.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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