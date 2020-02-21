Sağ bek transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yüz vermedi
Ara transfer döneminde kadrosuna Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna dahil eden Galatasaray için sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan habere göre sarı kırmızılıların, Olimpiakos'ta forma giyen Omar Elabdellaoui için girişimlerde bulunduğu ve teklifin reddedildiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Ara transfer döneminde bir çok isimle görüşen Galatasaray'ın sağ bek girişimlerinde sürpriz bir isimden veto yediği ortaya çıktı.
İngiliz medyasında yer alan habere göre Yunanistan ekibi Olimpiyakos'ta forma giyen sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin, ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer teklifi aldığı ancak bu teklifin reddedildiği, yaz transfer sezonunda oyuncunun gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.
ASTON VILLA VE CRYSTAL PALACE DA REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre reddedilenler arasında sadece Galatasaray olmadığı, sarı kırmızılıların haricinde Celtic, Aston Villa, Crystal Palace ve Atalanta'nın da tekliflerinin reddedildiği belirtildi.
TEKLİFLERİ AÇIKLADI
Öte yandan oyuncunun açıklamalarına yer verilen haberde tekliflerin doğruluğu yazılırken, Elabdellaoui'nin açıklamalarına yer verildi ve, "Bunları duyuyorum ve tekliflerin farkındayım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var ve ben de bu sezon Olimpiakos ile harika şeyler yapmak istiyorum. Ligi ve Kupa'yı kazanmak, Avrupa'da iyi işler yapmak istiyorum. Her zaman söylentiler var ve diğer takımların ilgi gösterdiğini biliyorum ancak çok fazla dikkat etmedim." dedi.
OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?
5 Aralık 1991 tarihinde Norveç'in Oslo şehrinde dünyaya gelen sağ bek oyuncusu, kariyerine ülkesinin Skeid Oslo takımında başladı. Ardından sırasıyla Manchester City U18, Manchester City U23, Strømsgodset IF, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olimpiakos ve Hull City'de forma giydi. Öte yandan bu sezon Elabdellaoui, bu sezon toplamda 33 müsabakada rol alırken 1 gole imza attı ve 2874 dakika sahada kalmayı başardı.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 17:50
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Sağ bek transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yüz vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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