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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Duyurdular! Türkiye'deki özel turnuvada Galatasaray ve Liverpool...

Flaş! ve Türkiye'de...

Flaş! Galatasaray Liverpool Boca Juniors ve River Plate Türkiye'de...

Ünlü gazeteci Gustavo Yarroch'tan şaşırtan bir Türkiye açıklaması geldi. Buna göre bir Türk işadamı, Arjantin'in dünyaca ünlü kulüpleriyle özel bir turnuva için görüşmelere başladı. Buna göre turnuvada; İngiltere'den , Arjantin'den ve ile beraber olacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

ESPN'den yayınlana habere göre Türkiye için büyük ses getirecek bir organizasyon düzenlenecek...

İsmi verilmeyen bir Türk işadamının, şu an Arjantin'de bulunduğu ve River Plate ve Boca Juniors yetkilileriyle görüşme halinde olduğu bildirildi.

Ünlü gazeteci Gustavo Yarroch, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de düzenlenmesi planlanan dostluk turnuvası için, "Bir Türk girişimci, River Plate, Boca, Galatasaray ve Liverpool'u davet etmiş." dedi.

"YÖNETİCİLERLE GÖRÜŞÜYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Yarroch, "Bu girişimci ne yapıyor? Her iki kulübün yöneticilerini, hem River Plate'in, hem de Boca Juniors'un durumunu öğrenmeye çalışıyor. Bu isim, gelecek yaz ya da gelecek Ocak ayında turnuvayı düzenlemeye çalışıyor ve takvimi ayarlamak için uğraşıyor." dedi.

  1. 21.02.2020
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