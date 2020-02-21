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21 Şubat 2020, Cuma
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'da "Genel Kurul'un iptali" davası ertelendi

Galatasaray'da "Genel Kurul'un iptali" davası ertelendi

Son dakika haberine göre 'da, 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'Genel Kurul'un iptali' davası ileri bir tarihe ertelendi. Bu dava, 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin açılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.

14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırsaydı, Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecekti.

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  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 11:31
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