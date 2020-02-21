Galatasaray'da "Genel Kurul'un iptali" davası ertelendi
Son dakika haberine göre Galatasaray'da, 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 'Genel Kurul'un iptali' davası ileri bir tarihe ertelendi. Bu dava, 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin açılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıkmış, idari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedilmişti.
14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen, 2019 yılının mart ayında idari ibrasızlıkla sonuçlanan Mali Genel Kurul'un iptaline ilişkin dava ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme eğer tedbirleri kaldırsaydı, Galatasaray'da yine sandık gündeme gelecekti.
- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 11:31
- Galatasaray'da iptal davası ileri bir tarihe ertelendi
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Galatasaray'da "Genel Kurul'un iptali" davası ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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