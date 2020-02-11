Galatasaray'da kayyum için karar çıktı! | Galatasaray'a kayyum atanacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
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'da için karar çıktı!

Galatasaray'da kayyum için karar çıktı!

Yönetimi'nin beklediği karar verildi. Son dakika haberine göre; Galatasaray'a atanması ile ilgili dava, 7. tarafından reddedildi.

'da Başkan 'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılı yönetime stres dolu günler yaşatan dava, olumlu souçlandı.

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. 'nde görülen davada reddedildi.

Galatasaray'da atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar () sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR

21 Şubat'ta da 14 'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek.

  1. 11.02.2020
  2. Güncelleme: 11.02.2020 12:00
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