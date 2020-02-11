Galatasaray'da kayyum için karar çıktı!
Galatasaray Yönetimi'nin beklediği karar verildi. Son dakika haberine göre; Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 1 numaralı konusu olan 'Kayyum davası' için karar çıktı. Buna göre sarı kırmızılı yönetime stres dolu günler yaşatan dava, olumlu souçlandı.
İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.
Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.
21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR
21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek.
- 11.02.2020
- Güncelleme: 11.02.2020 12:00
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