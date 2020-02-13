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13 Şubat 2020, Perşembe
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" konusu kapanmıştır"

"Seçim konusu kapanmıştır"

 Kurulu Başkanı , 7. 'nin genel kurul talebiyle ilgili kararı reddettiğini açıkladı.

Kurulu Başkanı , 7. 'nin genel kurul talebiyle ilgili kararı reddettiğini açıkladı. "Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir" diyen Hamamcıoğlu, "Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız" dedi.

  1. 13.2.2020
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