"Seçim konusu kapanmıştır"
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin genel kurul talebiyle ilgili kararı reddettiğini açıkladı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin genel kurul talebiyle ilgili kararı reddettiğini açıkladı. "Yürürlükte olan kanunlar tüzüğümüzün üstündedir" diyen Hamamcıoğlu, "Bu konuyu, daha fazla uzatıp ayrışmaya fırsat vermeyecek şekilde mali genel kurula kadar sonlandırmak doğrudur. Lütfen artık bu konuyu hiç kimse speküle etmesin. Mahkemeler karar vermiştir. Seçilmiş yönetim kurulu görevinin başındadır. Umarım bu kaotik durumdan bir an önce çıkarız" dedi.
- 13.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
"Seçim konusu kapanmıştır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.