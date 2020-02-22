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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Yüzde 1 bile olsa...

Yüzde 1 bile olsa...

Aslan'ın panteri lig yarışı ve genç kaleciler hakkında konuştu.

Aslan'ın panteri lig yarışı ve genç kaleciler hakkında konuştu. Uruguaylı eldiven "Şampiyonluk bu kulübün genlerinde var. Yüzde 1 bile şampiyonluk şansı varsa, o şansı zorlar. Sonuna kadar savaşma bilincine sahibiz. Bu da eğer yarıştaysak bizi ön plana çıkarıyor" dedi. 33 yaşındaki futbolcu, 'nin kalecisi Bayındır, Trabzonsporlu ve yedeği 'u övdü. Muslera şöyle konuştu: "Altay, 'in yolundan ilerleyerek efsane olabilir. Başakşehirli 'u da beğeniyorum. Uğurcan Çakır da çok yetenekli. yıllarca kaleci sorunu çekmez. Okan Kocuk da sürekli oynamaya başladığında çok iyi bir kaleci olacak"
  1. 22.2.2020
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