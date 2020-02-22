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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Terim’in derbi karnesi

Terim’in derbi karnesi

Galatasaray Teknik Direktörü ile 'nin hocası kariyerleri boyunca birbirlerine 12 kez rakip oldular.

Galatasaray Teknik Direktörü ile 'nin hocası kariyerleri boyunca birbirlerine 12 kez rakip oldular. Bu maçların 4'ünü Terim'in öğrencileri, 1'ini ise Yanal'ın takımı kazandı. 7 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İki deneyimli çalıştırıcı 3 derbi maçında karşı karşıya geldiler. Tek galibiyeti Fatih Terim aldı. Drogba'nın golüyle Aslan rakibini 1-0 mağlup etmişti.

F.BAHÇE'YE KARŞI KARNESİ

Maç 30
Galibiyet 10
Beraberlik 11
Mağlubiyet 9

FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ

Maç 61
Galibiyet 22
Beraberlik 23
Mağlubiyet 16
  1. 22.2.2020
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