Mario Lemina son durumunu açıkladı! Fenerbahçe derbisinde...
Galatasaray'da derbi hazırlıkları tam gaz sürerken sakatlığı bulunan Mario Lemina'nın mücadele forma giyip giymeyeceği netleşmemişti. Lemina sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla forma giyip giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 23. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu Mario Lemina'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.
Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 15:29
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Mario Lemina son durumunu açıkladı! Fenerbahçe derbisinde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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