Mario Lemina son durumunu açıkladı! Fenerbahçe derbisinde... | Lemina Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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son durumunu açıkladı! derbisinde...

Mario Lemina son durumunu açıkladı! Fenerbahçe derbisinde...

'da derbi hazırlıkları tam gaz sürerken sakatlığı bulunan 'nın mücadele forma giyip giymeyeceği netleşmemişti. Lemina hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla forma giyip giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

'in 23. haftasında ezeli rakibi 'ye konuk olacak 'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Sarı-kırmızılılar'da sakatlığı bulunan Gabonlu oyuncu 'nın ise derbide forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyordu. Yıldız oyuncu hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla durumuna açıklık getirdi.

Gabonlu oyuncu yaptığı paylaşımda "Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 15:29
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