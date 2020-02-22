Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!
Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Max Kruse, Avrupa'da bu hafta oynanacak olan kritik karşılaşmalar hakkında skor tahmininde bulunurken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için öne sürdüğü skor sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
22 Şubat 2020 Cumartesi 16:55
Güncelleme: 22.02.2020 17:33
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ünlü Alman sitesi Transfermarkt'a konuk oldu.
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31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Avrupa'da bu hafta oynanacak olan kritik karşılaşmalar hakkında skor tahmininde bulunurken, derbi için skorunu da paylaştı.