Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Max Kruse, Avrupa'da bu hafta oynanacak olan kritik karşılaşmalar hakkında skor tahmininde bulunurken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için öne sürdüğü skor sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:55 Güncelleme: 22.02.2020 17:33
Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ünlü Alman sitesi Transfermarkt'a konuk oldu.

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Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Avrupa'da bu hafta oynanacak olan kritik karşılaşmalar hakkında skor tahmininde bulunurken, derbi için skorunu da paylaştı.

Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

İŞTE MAX KRUSE'NİN SKOR TAHMİNLERİ

Chelsea 2-2 Tottenham

Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Real Sociedad 1-1 Valencia

Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Leicester City 1-3 Manchester City

Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Fenerbahçe 2-0 Galatasaray

Max Kruse'nin derbi tahmini Galatasaraylıları kızdırdı!

Werder Bremen 1-3 Borussia Dortmund

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