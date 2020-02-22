Liderlik hesabı
Galatasaray 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy’den 3 puan çıkararak bir taşla iki kuş birden vurmak istiyor.
Sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ikinci devreye ise fırtına gibi girmişti. Oynadığı tüm maçları kazanan Galatasaray 3. basamağa kadar yükseldi. Bu hafta oynanacak karşılaşmalara göre maç fazlasıyla da olsa zirveye yükselme şansı var. Bir maçı eksik olan 44 puanlı Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oluyor.
BİR HAYALİ VAR
43 puanlı takipçisi Başakşehir ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki takımın rakiplerine yenilmesi ve Galatasaray'ın 3 puan alması halinde Aslan 23. haftada liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı erteleme karşılaşmasının sonucuna göre ya bu pozisyonda kalacak ya da ikinci sıraya gerileyecek.
BİRLİKTE GİDECEKLER
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'de kendilerine ayrılan 2280 kişilik bölümün biletlerini dakikalar içinde tüketmişti. Taraftarlar, Türk Telekom Stadı'ndan otobüslerle toplu halde Ülker Stadı'na götürülecekler. Yönetim de 12 kişilik özel minibüsle stada hareket edecek ve protokol tribününde yerlerini alacaklar.
- 22.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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