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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Liderlik hesabı

Liderlik hesabı

20 yıldır kazanamadığı ’den 3 puan çıkararak bir taşla iki kuş birden vurmak istiyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, ikinci devreye ise fırtına gibi girmişti. Oynadığı tüm maçları kazanan 3. basamağa kadar yükseldi. Bu hafta oynanacak karşılaşmalara göre maç fazlasıyla da olsa zirveye yükselme şansı var. Bir maçı eksik olan 44 puanlı , 'a konuk oluyor.

BİR HAYALİ VAR
43 puanlı takipçisi ise ile deplasmanda karşılaşacak. Bu iki takımın rakiplerine yenilmesi ve Galatasaray'ın 3 puan alması halinde Aslan 23. haftada liderlik koltuğuna oturacak. Trabzonspor'un ile oynayacağı erteleme karşılaşmasının sonucuna göre ya bu pozisyonda kalacak ya da ikinci sıraya gerileyecek.

BİRLİKTE GİDECEKLER
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 'de kendilerine ayrılan 2280 kişilik bölümün biletlerini dakikalar içinde tüketmişti. Taraftarlar, Türk Telekom Stadı'ndan otobüslerle toplu halde Ülker Stadı'na götürülecekler. Yönetim de 12 kişilik özel minibüsle stada hareket edecek ve protokol tribününde yerlerini alacaklar.

  1. 22.2.2020
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