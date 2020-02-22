Lemina riske edilmeyecek - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Lemina riske edilmeyecek

Lemina riske edilmeyecek

Lemina riske edilmeyecek

Cimbom'da gözler bir süredir 'daydı. Gabonlu yıldız dünkü çalışmada da yer almadı.

Cimbom'da gözler bir süredir 'daydı. Gabonlu yıldız dünkü çalışmada da yer almadı. oyuncusuyla görüşerek "Bu maçta ne kadar çok oynamak istediğini biliyorum ama seni burada zorlayıp gelecek haftaları kaybedemeyiz. Tam iyileşmen için süre gerek. Biz de bunu bekleyeceğiz" diye konuştu.
  1. 22.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lemina riske edilmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN