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21 Şubat 2020, Cuma
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'den Feghouli'ye emri!

Fatih Terim'den Feghouli'ye Fenerbahçe emri!

Süper Lig'in 23. haftasında 'ye konuk olacak 'da teknik direktör , saha içi meselelerle özel olarak ilgileniyor. Oyuncularıyla sık sık konuşan tecrübeli teknik direktör, 1. önceliklerinin sakinlik olması gerektiğini söyledi. Öte yandan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli için ayrı parantez açan Terim, oyuncusuna 'vur emri' verdi.

, 2012'de kupa kaldırdığı 'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor. Kadıköy'de uzun süredir kazanamamayı futbolcuların kafasından silmek isteyen teknik heyet, 'sakinlik' uyarısı yapıyor. Geçen sezon 1-0 öne geçtikten sonra Feghouli'ye yapılan faul sonrası rakibin beraberliği yakaladığı hatırlatılırken, skor üstünlüğünü koruma konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Terim özellikle skor üstünlüğünün önemine değiniyor.

KAYBETMEKTEN KORKARLAR

Terim ve ekibi, rakibin uzun süreli yenilmezlik serisinin bozulmaması için daha büyük stres yaşayacağını kaydediyor. Sarı-lacivertlilerin son 3 lig maçında sadece 1 puan çıkarması üzerine öz güven kaybı yaşadığını aktaran başarılı çalıştırıcı, "Öne geçtiğimiz takdirde şuursuzca saldıracaklardır. Boşlukları iyi değerlendirmeliyiz. En önemli konu sakin olmak. Futbolcular da taraftarlar da hakemin üstüne oynayacak. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanırız. Kaybetmekten, serinin bozulmasından korkacaklardır" dediği öğrenildi.

Galatasaray'da Saracchi sevinci

FEGHOULI'YE 'ŞUT ÇEK' EMRİ

'nin zafiyetleri üzerine çalışan Fatih Terim, Feghouli'ye özel bir görev verdi. Sezon başından bu yana sol bekte sorun yaşayan sarılacivertlileri bu bölgeden vurmak isteyen tecrübeli hoca, Cezayirli yıldıza 'şut emri' verdi. Lig ve kupa olmak üzere son 3 maçta sessiz kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun kendini derbide göstermesi bekleniyor.

TERiM SON OLDU

Kadıköy'de 20 yıldır galibiyete hasret olan Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında en son Fatih Terim ile kazandı. 1999'daki maçın ardından 9 sarı-kırmızılı teknik adam galibiyet sevinci yaşamadı. Ayrıca sarıkırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 7 kez Fenerbahçe'ye konuk olan Terim de bu maçlarda galibiyet göremedi, 3 yenilgi, 4 beraberlik aldı.

HERKESİN GÖZÜ SAĞLIK KURULUNDA

Cimbom'da Lemina, ligde son oynanan Yeni maçında sakatlık geçirmiş ve 3-4 hafta forma giyemeyeceği belirtilmişti. Ancak sarıkırmızılı camia, Gabonlu orta sahanın bir şekilde Fenerbahçe derbisinde forma giyeceğini umut ediyor. Forma giydiği maçlarda hem savunmada hem hücumda takıma büyük katkı veren yıldız için gözler sağlık kuruluna çevrildi. Lemina'nın dün tedavisine devam edildi.

  1. 21.2.2020
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