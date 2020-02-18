Büyük patlama

Son haftaların formda ismi Adem Büyük gollerine devam ediyor. Yeni Malatyaspor karşılaşmasını da boş geçmeyen 32 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada 5. golünü kaydederken, ligdeki gol sayısını da 6'ya çıkarttı.

SON 4 MAÇTA 5 GOL ATTI TARAFTARLARIN YENİ SEVGİLİSİ OLDU

Sezon başında yedek kulübesini güçlendirmek için bedelsiz olarak Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen ve yıllık 3.5 milyon TL kazanan tecrübeli golcü, Radamel Falcao'nun gol sayısını (5) geride bırakarak sarıkırmızılı takımın bu sezon ligde en golcü futbolcusu oldu. Taraftarların da yeni kahramanı oldu.



DERBİDE İLK 11'DE

Sakatlığı geçen Radamel Falcao, Yeni Malatya maçıyla birlikte sahalara döndü. Zorlu karşılaşmanın 81. dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil olan Kolombiyalı yıldız da derbide forma beklediğinin sinyallerini verdi. Ancak Adem Büyük'ün performansından memnun olan teknik heyet forvette herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.



SEN Mi BEN Mi! ADEM İLE DONK'UN MESAJLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle Galatasaray'a altın değerinde bir galibiyet kazandırdı. Maçın ardından Ryan Donk ile Adem Büyük arasında sosyal medyada dikkat çeken bir sohbet gerçekleşti. Hollandalı futbolcu, "Adem sen mi büyük ben mi?" diye sorarken golcü oyuncu, "Sen daha büyüksün Donki" yanıtı verdi. Donk da, "Ama en büyük Galatasaray" diye de ekledi. Bu konuşmalar taraftarlardan büyük beğeni aldı.