Derbiyi kim yönetecek?

Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler dördüncü hakemliği, Mete Kalkavan da VAR hakemliğini üstlenecek. Bu gelişme sonrası üç ismin derbide görev yapma şansının azaldığı belirtiliyor. MHK'nin gündeminde Fırat Aydınus, Ali Şansalan, Zorbay Küçük ve Halis Özkahya'nın yer aldığı, açıklamanın 1-2 gün içinde yapılacağı bildirildi.