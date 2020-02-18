Derbiyi kim yönetecek?
MHK'nın derbiye kimi atayacağı merakla bekleniyor. UEFA, favorilerden Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham- Leipzig maçında görevlendirdi.
Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler dördüncü hakemliği, Mete Kalkavan da VAR hakemliğini üstlenecek. Bu gelişme sonrası üç ismin derbide görev yapma şansının azaldığı belirtiliyor. MHK'nin gündeminde Fırat Aydınus, Ali Şansalan, Zorbay Küçük ve Halis Özkahya'nın yer aldığı, açıklamanın 1-2 gün içinde yapılacağı bildirildi.
- 18.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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