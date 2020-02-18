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18 Şubat 2020, Salı
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Derbiyi kim yönetecek?

Derbiyi kim yönetecek?

'nın derbiye kimi atayacağı merakla bekleniyor. , favorilerden 'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham- Leipzig maçında görevlendirdi.

Çarşamba gecesi oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler dördüncü hakemliği, da VAR hakemliğini üstlenecek. Bu gelişme sonrası üç ismin derbide görev yapma şansının azaldığı belirtiliyor. 'nin gündeminde , Ali Şansalan, Zorbay Küçük ve 'nın yer aldığı, açıklamanın 1-2 gün içinde yapılacağı bildirildi.

  1. 18.2.2020
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