Onyekuru: İyi anlaşıyoruz
Uzun bir süre sonra 11'de şans bulan Henry Onyekuru, şöyle konuştu.
Uzun bir süre sonra 11'de şans bulan Henry Onyekuru, şöyle konuştu: "Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, uzun zaman sonra 11'deydim. Ömer'in performansı çok iyiydi, bu bana da yansıyor. Geçen seneden tanıdığım bir arkadaşım. Beni yönlendiriyor, güzel bir uyumumuz var."
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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