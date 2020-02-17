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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Onyekuru: İyi anlaşıyoruz

Onyekuru: İyi anlaşıyoruz

Uzun bir süre sonra 11'de şans bulan , şöyle konuştu.

Uzun bir süre sonra 11'de şans bulan , şöyle konuştu: "Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, uzun zaman sonra 11'deydim. Ömer'in performansı çok iyiydi, bu bana da yansıyor. Geçen seneden tanıdığım bir arkadaşım. Beni yönlendiriyor, güzel bir uyumumuz var."

  1. 17.2.2020
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