Onyekuru: İyi anlaşıyoruz

Uzun bir süre sonra 11'de şans bulan Henry Onyekuru, şöyle konuştu: "Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, uzun zaman sonra 11'deydim. Ömer'in performansı çok iyiydi, bu bana da yansıyor. Geçen seneden tanıdığım bir arkadaşım. Beni yönlendiriyor, güzel bir uyumumuz var."