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16 Şubat 2020, Pazar
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Muhalefette aday sıkıntısı

Muhalefette aday sıkıntısı

'da 'ta bir mahkeme dava var. O davanın sonucuna göre sarı-kırmızılılarda sandık bir kez daha gündeme gelebilir.

'da 'ta bir mahkeme dava var. O davanın sonucuna göre sarı-kırmızılılarda sandık bir kez daha gündeme gelebilir. Ancak şimdiye kadar camiayı etkileyecek bir isim ortaya çıkmadı. Sarı-kırmızılı kulübün muhalif kanadında, " kararı çıksa bile 'in karşısına çıkaracak güçlü bir aday çıkmayacak. Bu durumda Mayıs ayında bir seçim olması sonucu değiştirmeyecek" görüşü hakim olmaya başladı.

  1. 16.2.2020
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