Muhalefette aday sıkıntısı

Galatasaray'da 21 Şubat'ta bir mahkeme dava var. O davanın sonucuna göre sarı-kırmızılılarda sandık bir kez daha gündeme gelebilir. Ancak şimdiye kadar camiayı etkileyecek bir isim ortaya çıkmadı. Sarı-kırmızılı kulübün muhalif kanadında, "Seçim kararı çıksa bile Mustafa Cengiz'in karşısına çıkaracak güçlü bir aday çıkmayacak. Bu durumda Mayıs ayında bir seçim olması sonucu değiştirmeyecek" görüşü hakim olmaya başladı.