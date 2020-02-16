Luyindama’dan 262.5 bin euro!

Galatasaray'a FIFA'dan beklenen ödeme geldi. Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama'nın 3 aylık transfer taksitine denk gelen 262 bin 500 euro, Galatasaray'ın hesabına yatırıldı. FIFA'nın gelen raporlar doğrultusunda "En az sahalardan uzak kalma" sürecini göz önünde bulundurarak ödeme yaptığı bildirildi.