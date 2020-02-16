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16 Şubat 2020, Pazar
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Luyindama’dan 262.5 bin euro!

Luyindama’dan 262.5 bin euro!

'a 'dan beklenen ödeme geldi. sakatlanan 'nın 3 aylık taksitine denk gelen 262 bin 500 euro, Galatasaray'ın hesabına yatırıldı.

'a 'dan beklenen ödeme geldi. sakatlanan 'nın 3 aylık taksitine denk gelen 262 bin 500 euro, Galatasaray'ın hesabına yatırıldı. FIFA'nın gelen raporlar doğrultusunda "En az sahalardan uzak kalma" sürecini göz önünde bulundurarak ödeme yaptığı bildirildi.

  1. 16.2.2020
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