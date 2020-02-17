Alper Ulusoy sınıfta kaldı
Maçın hakemi Alper Ulusoy, çok tartışmalı karar atılmaması ve Seri’nin elle müdahalesini es geçti.
Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına hakem Alper Ulusoy ve VAR ekibinin kararları damga vurdu. İlk tartışmalı karar 36. dakikada yaşandı. Adem Büyük'ün attığı gol iptal edildi. VAR'dan pozisyonun ofsayt olduğu gösterildi fakat top Adem'e gelmeden önce savunma oyuncusunun müdahalesi es geçildi. Böylelikle nizami gol iptal edildi. 40'ta sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hızlı hücumda Ömer Bayram'ı indirdi. Alper Ulusoy kartına başvurmayarak tartışma yarattı. 45+2'de Galatasaray ceza sahası içinde Seri'nin eline çarpan topu hakemler görmeyerek penaltı kararını es geçti.
- 17.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Alper Ulusoy sınıfta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.