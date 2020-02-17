Alper Ulusoy sınıfta kaldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Alper Ulusoy sınıfta kaldı

sınıfta kaldı

Alper Ulusoy sınıfta kaldı

Maçın hakemi , çok tartışmalı karar atılmaması ve ’nin elle müdahalesini es geçti.

-Yeni Malatyaspor maçına hakem ve VAR ekibinin kararları damga vurdu. İlk tartışmalı karar 36. dakikada yaşandı. 'ün attığı gol iptal edildi. VAR'dan pozisyonun ofsayt olduğu gösterildi fakat top Adem'e gelmeden önce savunma oyuncusunun müdahalesi es geçildi. Böylelikle nizami gol iptal edildi. 40'ta sarı kartı bulunan , hızlı hücumda 'ı indirdi. Alper Ulusoy kartına başvurmayarak tartışma yarattı. 45+2'de Galatasaray ceza sahası içinde 'nin eline çarpan topu hakemler görmeyerek penaltı kararını es geçti.

  1. 17.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alper Ulusoy sınıfta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN