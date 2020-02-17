Alper Ulusoy sınıfta kaldı

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçına hakem Alper Ulusoy ve VAR ekibinin kararları damga vurdu. İlk tartışmalı karar 36. dakikada yaşandı. Adem Büyük'ün attığı gol iptal edildi. VAR'dan pozisyonun ofsayt olduğu gösterildi fakat top Adem'e gelmeden önce savunma oyuncusunun müdahalesi es geçildi. Böylelikle nizami gol iptal edildi. 40'ta sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hızlı hücumda Ömer Bayram'ı indirdi. Alper Ulusoy kartına başvurmayarak tartışma yarattı. 45+2'de Galatasaray ceza sahası içinde Seri'nin eline çarpan topu hakemler görmeyerek penaltı kararını es geçti.