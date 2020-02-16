Galatasaraylı taraftarlar Umut Bulut'u bağrına bastı
Galatasaraylı taraftarlar, Yeni Malatyaspor forması giyen eski futbolcuları Umut Bulut'u unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ısınma hareketleri sırasında tribüne çağırdıkları tecrübeli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken, Umut da kendisine gösterilen ilgiye tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut, Türk Telekom Stadı'nda büyük ilgiyle karşılandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar eski futbolcularını ısınma hareketleri sırasında tribüne çağırıp alkışlarken, Umut lehine tezahüratlarda bulunuldu.
Umut Bulut da kendisine gösterilen ilgiye tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
- 16.02.2020
- Hataları çok konuşulmuştu... Altay Bayındır'a talip var!
- Fenerbahçe'de sürpriz! Erol Bulut ile Alex de Souza...
- Fenerbahçe yedek kulübesinde ilginç anlar! Emre Belözoğlu...
- Spor yazarları MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Galatasaraylı taraftarlar Umut Bulut'u bağrına bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.