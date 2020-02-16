Galatasaraylı taraftarlar Umut Bulut'u bağrına bastı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaraylı taraftarlar Umut Bulut'u bağrına bastı

Galatasaraylı taraftarlar 'u bağrına bastı

Galatasaraylı taraftarlar Umut Bulut'u bağrına bastı

Galatasaraylı taraftarlar, forması giyen eski futbolcuları 'u unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ısınma hareketleri sırasında tribüne çağırdıkları tecrübeli futbolcuya sevgi gösterilerinde bulunurken, Umut da kendisine gösterilen ilgiye tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

forması giyen , Stadı'nda büyük ilgiyle karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar eski futbolcularını ısınma hareketleri sırasında tribüne çağırıp alkışlarken, Umut lehine tezahüratlarda bulunuldu.

Umut Bulut da kendisine gösterilen ilgiye tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

  1. 16.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaraylı taraftarlar Umut Bulut'u bağrına bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN