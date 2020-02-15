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15 Şubat 2020, Cumartesi
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’da

Hasan Şaş PFDK’da

'da yardımcı antrenör 'ya sevk edildi. 'ndaki Aytemiz maçında kulübede bulunan Şaş, 'hakaret' ettiği gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edildi.

'da yardımcı antrenör 'ya sevk edildi. 'ndaki Aytemiz maçında kulübede bulunan Şaş, 'hakaret' ettiği gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edildi. Hasan Şaş, yarınki maçında kulübede yer alamayacak.
  1. 15.2.2020
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