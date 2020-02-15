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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Aslan ava hazırlanıyor

Aslan ava hazırlanıyor

yarın oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

yarın oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda yenilenme koşusu gerçekleştirildi ve gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Cimbom bugün 17.30'da yapacağı antrenmanla Florya'da kampa girecek.
  1. 15.2.2020
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