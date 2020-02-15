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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Diagne’ye kapı kapalı

Diagne’ye kapı kapalı

, Waasland-Beveren maçı öncesinde bıraktığı 'ye kapıları kapattı.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Waasland-Beveren maçı öncesinde bıraktığı 'ye kapıları kapattı. Clement, "Onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımdan ayrı çalışıyor. Kapı şu anda kapalı. Evet, şu anda bu konuyla ilgilenmiyorum" diye konuştu.
  1. 15.2.2020
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