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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Borsada hisseler uçtu

Borsada hisseler uçtu

'ın 'da hisseleri dün uçuşa geçti. 'Gsray' adıyla piyasada yer alan hisseler dün yüzde 10.83 yükselişe geçerek 2.660'a tırmandı.

'ın 'da hisseleri dün uçuşa geçti. 'Gsray' adıyla piyasada yer alan hisseler dün yüzde 10.83 yükselişe geçerek 2.660'a tırmandı. Kısa süre önce 2.275'den satılan hisselerin aniden yükselmesiyle yaklaşık 11 milyon TL zarar etti.
  1. 15.2.2020
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