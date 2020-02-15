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15 Şubat 2020, Cumartesi
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14 Şubat #GerçekSevgi

14 Şubat #GerçekSevgi

 'ne özel bir video yayınladı. Hem bir Galatasaray taraftarı hem de kulübe üye olan görme engelli , sarı-kırmızılı hayatını anlattı.

'ne özel bir video yayınladı. Hem bir Galatasaray taraftarı hem de kulübe üye olan görme engelli , sarı-kırmızılı hayatını anlattı. Sosyal medyada yayınlanan 15 dakikalık video, #Gerçek- Sevgi #14Şubat hashtagiyle paylaşıldı. Videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.
  1. 15.2.2020
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