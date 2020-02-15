Aslan’a şok: 71-85 - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan’a şok: 71-85

Aslan’a şok: 71-85

Aslan’a şok: 71-85

A Spor'dan yayınlanan Finali'nde , G.Saray'ı 85-71 yenerek finale yükseldi.

A Spor'dan yayınlanan Finali'nde , G.Saray'ı 85-71 yenerek finale yükseldi. Oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Daçka'da, 25 sayıyla yıldızlaştı.
  1. 15.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’a şok: 71-85 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN