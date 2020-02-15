Aslan’a şok: 71-85
A Spor'dan yayınlanan Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Darüşşafaka, G.Saray'ı 85-71 yenerek finale yükseldi.
- 15.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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