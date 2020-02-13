Adem Büyük yetmedi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Adem Büyük yetmedi

yetmedi

Adem Büyük yetmedi

'a karşı dün 2 kez gol sevinci yaşayan 'ün performansı tur için yetmedi.

'a karşı dün 2 kez gol sevinci yaşayan 'ün performansı tur için yetmedi. Ligde oynanan son 3 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, dün akşam 'ın en iyileri arasında yer aldı.

  1. 13.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adem Büyük yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN