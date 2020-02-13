Adem Büyük yetmedi

Alanyaspor'a karşı dün 2 kez gol sevinci yaşayan Adem Büyük'ün performansı tur için yetmedi. Ligde oynanan son 3 maçta da 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, dün akşam Galatasaray'ın en iyileri arasında yer aldı.