Galatasaray kupa mesaisine hazır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray kupa mesaisine hazır

kupa mesaisine hazır

Galatasaray kupa mesaisine hazır

, çeyrek finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'ndeki antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise çift kale taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Öte yandan antrenmanı İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da takip etti.

Sarı kırmızılı takım yarın saat 20.30'da Stadyumu'nda başlayacak olan maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Resim

  1. 11.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray kupa mesaisine hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN