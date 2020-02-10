Diagne özür dilemişti! Brugge'dan beklenmedik tavır

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'den bir kötü haber daha geldi. Senegalli futbolcu, takımda bir süredir kadro dışı bırakılmıştı. Diagne özür dilese de Belçika ekibini ikna edemedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Senegalli oyuncu, geçtiğimiz gün "Özür dileyeceğim ve Club Brugge'de sezon sonuna kadar kalacağım" derken, Belçika ekibinin hocası Clement'in özrünü kabul etmediği ve "Takımın ahengini bozar" diyerek kadroya almadığı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge'un oyuncunun kiralık taksidini henüz ödemediğini ve durumu FIFA'ya götüreceklerini söylemişti. Belçika ekibi ise ödemeyi yapacağını açıklamıştı.