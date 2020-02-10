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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Diagne özür dilemişti! Brugge'dan beklenmedik tavır

Diagne özür dilemişti! Brugge'dan beklenmedik tavır

'ın sezon başında 'a kiraladığı , temsilcisinde kadro dışı kalmıştı. Oyuncunun değerinin düşmesinden dolayı iki kulübün karşı karşıya gelmesinin ardındn Senegalli futbolcu özür dileyerek takıma katılma isteğini dile getirmişti. Beklenmedik bir gelişme yaşandı.

'ın sezon başında 'a kiraladığı 'den bir kötü haber daha geldi. Senegalli futbolcu, takımda bir süredir kadro dışı bırakılmıştı. Diagne özür dilese de ekibini ikna edemedi.

Sabah'ta yer alan habere göre Senegalli oyuncu, geçtiğimiz gün "Özür dileyeceğim ve Club Brugge'de sezon sonuna kadar kalacağım" derken, Belçika ekibinin hocası Clement'in özrünü kabul etmediği ve "Takımın ahengini bozar" diyerek kadroya almadığı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı , Club Brugge'un oyuncunun kiralık taksidini henüz ödemediğini ve durumu 'ya götüreceklerini söylemişti. Belçika ekibi ise ödemeyi yapacağını açıklamıştı.

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  1. 10.02.2020
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