Diagne özür dilemişti! Brugge'dan beklenmedik tavır
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika temsilcisinde kadro dışı kalmıştı. Oyuncunun değerinin düşmesinden dolayı iki kulübün karşı karşıya gelmesinin ardındn Senegalli futbolcu özür dileyerek takıma katılma isteğini dile getirmişti. Beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne'den bir kötü haber daha geldi. Senegalli futbolcu, takımda bir süredir kadro dışı bırakılmıştı. Diagne özür dilese de Belçika ekibini ikna edemedi.
Sabah'ta yer alan habere göre Senegalli oyuncu, geçtiğimiz gün "Özür dileyeceğim ve Club Brugge'de sezon sonuna kadar kalacağım" derken, Belçika ekibinin hocası Clement'in özrünü kabul etmediği ve "Takımın ahengini bozar" diyerek kadroya almadığı öğrenildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Club Brugge'un oyuncunun kiralık taksidini henüz ödemediğini ve durumu FIFA'ya götüreceklerini söylemişti. Belçika ekibi ise ödemeyi yapacağını açıklamıştı.
- 10.02.2020
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Mantık değişecek
Toplam 2
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BKJ Fulbolun ? motivasyon zaten, motivasyonu yüksek tutan kazanma şansı yüksek olur.
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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düştü
Toplam 1
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karakartal Douglas Gökhanın yokluğunu aratmayacaktır
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Trabzonspor'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı
Toplam 1
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karakartal geçmiş olsun büyük başkan
Diagne özür dilemişti! Brugge'dan beklenmedik tavır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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