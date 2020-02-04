Mustafa Cengiz: F.Bahçe'ye niye uygulanmıyor
Başkan Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu'na yüklendi. Sarı-lacivertli kulübe, usulsüz bir limit artışı yapıldığını iddia eden Cengiz, “Aynı durum Galatasaray için olsa ağır cezalar kesilirdi” dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali disiplin için TFF'nin güzel bir uygulama başlattığını ama aldığı kararların arkasında durması gerektiğini söyledi. beIN Sports'a özel bir röportaj veren Cengiz, kulüplerin kurtuluşu için bir uygulama başlatıldığını belirterek, "Ancak bir kulübümüz çıktı ve limitlerinin tekrar artırılmasını istedi. Böyle bir madde de yürürlükte değil. Ve o kulübün limiti yaklaşık 33 milyon TL artıyor. Bu rakam da yetmiyor. 17 Ocak'ta ek 16 milyon TL talep ediyorlar" diye konuştu.
LAFLA ŞEFFAFLIK OLMAZ
49 milyon TL'nin yüzde 30'luk aşım payıyla birlikte Fenerbahçe'ye rahatlatma getirdiğini kaydeden Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Puan silme, transfer yasağı cezası gibi cezalar erteleniyor; sadece yüzde 5 aşıma girdiği için! Eğer siz bir kulübe bu hakkı oyun başladıktan sonra haksız yere veriyorsanız, ben TFF'ye soruyorum; bunu nasıl yaptınız? Bu artış usulsüz! Lafla şeffaflık olmaz. Ben dürüstüm demekle dürüst olunmaz. Açık konuşayım; TFF sorduğum sorunun cevabını vermek zorunda...
TELEFONLA BAĞLANDI
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Rıdvan Dilmen'e yaptığı açıklamaları gündeme taşıyan Başkan Cengiz, "Dilmen o programda açık açık sordu. 'Galatasaray da olsa uygulayacak mısınız' dedi. Nihat bey de 'Evet' yanıtı verdi. Doğru söylüyor Nihat Bey. Ben adım gibi eminim ki Galatasaray bunu yapsaydı şu anda puan silme, para cezası, hepsini yapmıştı. Peki diğer takım için niye uygulanmıyor; hangi gerekçeyle?" Bu konuşmanın ardından Dilmen, canlı yayına bağlandı ve üç büyük takım için sorduğunu dile getirdi.
KEMERBURGAZ ÇAĞRISI
Kemerburgaz projesine destek isteyen Cengiz, "Takımın Florya'dan Türk Telekom Stadı'na gelmesi uzun sürüyor. Bu futbolcuların konsantrasyonunu bozuyor. Bizim azami 2 yıl içinde Kemerburgaz'a gelmemiz gerek. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin tahliyesine başlandı. Kemerburgaz'da proje hazır. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var, lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun" açıklamasını yaptı.
FENER'DEN 6 YEDİK AMA
BeIN Sports'taki canlı yayında "Kimse alınmasın ama en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında" diyen Başkan, "20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyoruz, bu bize müstehak mı?' diyenler olabilir ama bence değil" dedi. Cengiz, "Son maç iyi gidiyordu ama sağ olsun bir faul. Oluyor tabii bunlar" dedi. Güntekin Onay'ın, "Geçen sene Fenerbahçe 10 kişi kaldı yenemediniz" sorusuna ise "Evet. 6 da yedik ama o sene şampiyon olduk" diye konuştu. Derbiye gideceğini de açıkladı.
SATIRBAŞLARI
Arda konusunda hocamızla aramızda kesinlikle en ufak bir sorun yok.
Taraftarımız, Falcao'yu istedi, 'forma alacağız' dedi. 250 bin sattık. Hani nerede 1 milyon forma.
Stoper almak istedik ama takımın seviyesini yükseltecek birini bulamadık.
Brugge bizi aldattı. Diagne'yi çöpe attılar. Bize 15 milyon euro ödemek zorundalar.
Stoper almak istedik ama takımın seviyesini yükseltecek birini bulamadık.
2 yılda 33 futbolcu aldık, 20 tane de sattık. Şu an 13 milyon euro artımız var.
- 4.2.2020
- Otoriteler derbiyi değerlendirdi: Trabzon şampiyon olabilir
- Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili yaptığı itirazında dikkat çeken detay!
- Ersun Yanal'dan flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin GMG Kırklarelispor maçı 11'i
- Felipe Melo yine rahat durmadı! "Anneme küfür etti"
- İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
-
Sergen Yalçın çılgına döndü! İşte o anlar...
Toplam 1
Yorum
Zalkar Sergen Yalcin Besiktasimiza hayirli olsun
-
Çekilin yoldan Fırtına geliyor
Toplam 1
Yorum
Ts çok çabuk hayal alemine dalmaya gerek yok, takımın çok eksiği var. eksiklerin çok çalışılarak giderilmesi , maç maç bakılması gerekiyor.
-
Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek
Toplam 1
Yorum
Fbfb Seninle çok zor
Mustafa Cengiz: F.Bahçe'ye niye uygulanmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.