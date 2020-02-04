Mustafa Cengiz: F.Bahçe'ye niye uygulanmıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali disiplin için TFF'nin güzel bir uygulama başlattığını ama aldığı kararların arkasında durması gerektiğini söyledi. beIN Sports'a özel bir röportaj veren Cengiz, kulüplerin kurtuluşu için bir uygulama başlatıldığını belirterek, "Ancak bir kulübümüz çıktı ve limitlerinin tekrar artırılmasını istedi. Böyle bir madde de yürürlükte değil. Ve o kulübün limiti yaklaşık 33 milyon TL artıyor. Bu rakam da yetmiyor. 17 Ocak'ta ek 16 milyon TL talep ediyorlar" diye konuştu.

LAFLA ŞEFFAFLIK OLMAZ

49 milyon TL'nin yüzde 30'luk aşım payıyla birlikte Fenerbahçe'ye rahatlatma getirdiğini kaydeden Mustafa Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü: Puan silme, transfer yasağı cezası gibi cezalar erteleniyor; sadece yüzde 5 aşıma girdiği için! Eğer siz bir kulübe bu hakkı oyun başladıktan sonra haksız yere veriyorsanız, ben TFF'ye soruyorum; bunu nasıl yaptınız? Bu artış usulsüz! Lafla şeffaflık olmaz. Ben dürüstüm demekle dürüst olunmaz. Açık konuşayım; TFF sorduğum sorunun cevabını vermek zorunda...

TELEFONLA BAĞLANDI

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Rıdvan Dilmen'e yaptığı açıklamaları gündeme taşıyan Başkan Cengiz, "Dilmen o programda açık açık sordu. 'Galatasaray da olsa uygulayacak mısınız' dedi. Nihat bey de 'Evet' yanıtı verdi. Doğru söylüyor Nihat Bey. Ben adım gibi eminim ki Galatasaray bunu yapsaydı şu anda puan silme, para cezası, hepsini yapmıştı. Peki diğer takım için niye uygulanmıyor; hangi gerekçeyle?" Bu konuşmanın ardından Dilmen, canlı yayına bağlandı ve üç büyük takım için sorduğunu dile getirdi.

KEMERBURGAZ ÇAĞRISI

Kemerburgaz projesine destek isteyen Cengiz, "Takımın Florya'dan Türk Telekom Stadı'na gelmesi uzun sürüyor. Bu futbolcuların konsantrasyonunu bozuyor. Bizim azami 2 yıl içinde Kemerburgaz'a gelmemiz gerek. Kemerburgaz arazisinde ruhsatı iptal edilen madencinin tahliyesine başlandı. Kemerburgaz'da proje hazır. Buradaki yatırım 150 milyon TL. Bizde büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var, lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun" açıklamasını yaptı.

FENER'DEN 6 YEDİK AMA

BeIN Sports'taki canlı yayında "Kimse alınmasın ama en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında" diyen Başkan, "20 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemiyoruz, bu bize müstehak mı?' diyenler olabilir ama bence değil" dedi. Cengiz, "Son maç iyi gidiyordu ama sağ olsun bir faul. Oluyor tabii bunlar" dedi. Güntekin Onay'ın, "Geçen sene Fenerbahçe 10 kişi kaldı yenemediniz" sorusuna ise "Evet. 6 da yedik ama o sene şampiyon olduk" diye konuştu. Derbiye gideceğini de açıkladı.

SATIRBAŞLARI

Arda konusunda hocamızla aramızda kesinlikle en ufak bir sorun yok.

Taraftarımız, Falcao'yu istedi, 'forma alacağız' dedi. 250 bin sattık. Hani nerede 1 milyon forma.

Stoper almak istedik ama takımın seviyesini yükseltecek birini bulamadık.

Brugge bizi aldattı. Diagne'yi çöpe attılar. Bize 15 milyon euro ödemek zorundalar.

Stoper almak istedik ama takımın seviyesini yükseltecek birini bulamadık.

2 yılda 33 futbolcu aldık, 20 tane de sattık. Şu an 13 milyon euro artımız var.