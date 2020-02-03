Mustafa Cengiz'den flaş Diagne sözleri: FIFA'lık olacağız - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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'den flaş Diagne sözleri: 'lık olacağız

Mustafa Cengiz'den flaş Diagne sözleri: FIFA'lık olacağız

Başkanı , yayıncı kuruluşta katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen Cengiz, ile ilgili sorulan soruya flaş bir yanıt verdi.

Başkanı , yayıncı kuruluşta katıldığı bir programda gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

ile ilgili gelen soruya Cengiz, "Mbaye Diagne transferinde 'dan 2 milyon euro alacağımız var. Diagne'nin maaşını biz ödüyoruz." cevabını verdi.

Club Brugge'ün ödemeleri geciktirdiğini belirten Cengiz, "Club Brugge gecikmiş 1 milyon Euro'yu ödemedi. Brugge ile iletişim halindeyiz. Ödemezlerse 'lık olacağız gibi. Paramızı ödemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"BRUGGE BİZİ ÇOK ALDATTI"
"Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler."

"BRUGGE'E YAKIŞTIRAMADIM"
"Hem parasını ödemiyorsun, hem de olduğu gibi bırakıyorsun. Bu nedenle 15.5 milyon euroya yakın bedeli ödemek durumundasın dedik Brugge'e. Bunu ben Brugge'e yakıştıramadım."

  1. 03.02.2020
  2. Güncelleme: 03.02.2020 20:51
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