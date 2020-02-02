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02 Şubat 2020, Pazar
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'dan gelen teklife böyle yanıt vermiş!

Belhanda Rusya'dan gelen teklife böyle yanıt vermiş!

'da ara döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak takımda kalan Faslı orta saha oyuncusu Younes 'nın, son olarak 'dan gelen teklifi geri çevirdiği ortaya çıktı.

'da ocak ayı döneminde gönderilmesi planlananlar arasında bulunan Younes 'ya bir türlü kulüp bulunamamıştı. Teknik direktör tarafından satış listesine koyduğu Faslı futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Tecrübeli oyuncu için 'dan gelmesi beklenen teklif gelmedi ve Fransız ekibi Monaco ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Sabah'ta yer alan habere göre Faslı oyuncuya son talip 'dan çıktı. 'nın teklifine olumsuz yanıt veren Belhanda, "Kalmak istiyorum" dedi.

Galatasaray ile 1 sezon daha kontratı olan Belhanda'nın satılması sezon sonuna kaldı. 29 yaşındaki deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı takıma 2017 yılında 'den transfer oldu. Galatasaray formasıyla 90 maça çıkan Faslı futbolcu, 12 gol atarken 21 de asist yaptı.

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  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 08:13
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