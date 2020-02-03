Taraftarlardan müthiş destek
Türk Telekom bir kez daha hınca hınç doldu. Şampiyonluk yolundaki rakiplerden F.Bahçe ve Sivas'ın yenildiği haftada aradaki farkı biraz daha indirmek isteyen takımlarına destek veren yaklaşık 35 bin taraftar vardı.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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