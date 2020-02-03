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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Taraftarlardan müthiş destek

Taraftarlardan müthiş destek

bir kez daha hınca hınç doldu. Şampiyonluk yolundaki rakiplerden F.Bahçe ve 'ın yenildiği haftada aradaki farkı biraz daha indirmek isteyen takımlarına destek veren yaklaşık 35 bin taraftar vardı.

bir kez daha hınca hınç doldu. Şampiyonluk yolundaki rakiplerden F.Bahçe ve 'ın yenildiği haftada aradaki farkı biraz daha indirmek isteyen takımlarına destek veren yaklaşık 35 bin taraftar vardı. Tribünler Emre Akbaba, Onyekuru ve Donk'a ekstra tezahüratarda bulundu.
  1. 3.2.2020
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