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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Psikolojik galibiyet

Psikolojik galibiyet

, artık her maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı: “İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisi çok iyi yönetilmeli. Kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Böyle olunca işin psikolojisi kolay değil.”

Galatasaray , şampiyonluk yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada, çok zorlu maçlar oynadıklarının altını çizdi. "İşin tekniği taktiği fiziği bir yana, bu tip periyotların psikolojisinin iyi yönetilmesi gerekir" diyen Terim, galibiyetin önemine vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Rakipler puan kaybetmiş. Bizim sağa sola dönecek durumumuz yok. Her maçı kayıpsız atlatmamız gerekiyor. Böyle olunca işin psikolojisi çok kolay değil" değerlendirmesinde bulundu.

HER GEÇEN MAÇ SÜRE ARTIYOR

karşısında futbolcularının birbirlerine güvenmelerinin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Fatih Terim, "Bugün önemli olan şey birlikte oynamaktı. Birbirlerine güvendiler. Zaman zaman oyunu ileride oynamak isteyen, yeni arayışlar içinde olan bir oyun anlayışı doğal olarak bazı zaaflar getiriyor. Her geçen maç süreyi daha çok arttırdığımızı düşünüyorum. Önce ilk yarılardı, sonra 60 dediler, 70-75 oldu şimdi. 3 puan artık bizim için şart, evimizde olan maçları kazanmak güzel" diye konuştu.

"HER HAFTA ZOR OLACAK"

Zirvenin ortağı çok, rakipler çok fazla. Her hafta ayrı bir hikaye, her maç ayrı bir senaryo. Hiç kimseye bakmadan, her maçı ayrı düşünüp, ayrı analiz ederek, sadece kendi oyunumuza ve 3 puana odaklanmamız lazım. O zaman rakiplerinizin kayıplarının bir manası yok. Her hafta zor olacak. Oyuncularımı kutluyorum."

DİK DUR EĞİLME!

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için "İmparator Fatih Terim", "Dik dur eğilme, bu taraftar seninle" şeklinde tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların bu desteğine, alkışla karşılık verdi.

  1. 3.2.2020
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