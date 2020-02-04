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Galatasaray'ın kapısını Falcao için çalıyorlar! İşte önerilecek miktar
Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da yeni transferlerin takıma verdiği olumlu katkılar sonrası yüzler gülüyor. Transferde perdeyi 3 isimle kapatan sarı-kırmızılılarda yaşadığı sakatlıklar sonrası istenilen katkıyı henüz veremeyen Radamel Falcao'nun geleceği ise tartışılmaya devam ediyor. Uzun ve yorucu bir süreç sonrası transferi gerçekleşen Falcao için flaş bir iddia ortaya atılırken, sezon sonunda sarı-kırmızılıların eski golcüsü için de dönüş ihtimali arttı. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmenin detayları...
4 Şubat 2020 Salı 14:36
Güncelleme: 04.02.2020 16:13
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Süper Lig'de ara transfer döneminin tamamlanmasıyla kadrolarını güçlendiren ekipler lige verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor...
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31 Ocak'ta kapanan transfer perdesinde Galatasaray, Jesse Sekidika, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi ile kadrosunu güçlendirmişti. Gelen isimlerin yanında 4 isimle de yollarını ayıran sarı-kırmızılılar Ryan Babel, Emre Mor, Steven Nzonzi ve Emre Taşdemir ile de vedalaştı.
Öte yandan Galatasaray 3 isimle anlaşma sağlasa da birçok oyuncu ile ismi anılmış, ancak gerçekleşmemişti. Bu isimlerden biri de forma giydiği kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olmayı başaran 34 yaşındaki Fransız golcü Bafetimbi Gomis'ti...
Sarı-kırmızılıların 2017/18 sezonunda Swansea'den kadrosuna kattığı Gomis, geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Arap kulüplerinden Al-Hilal'e transfer olmuş golcü oyuncunun gidişi taraftarları oldukça üzmüştü.
Ara transfer döneminde takımda mutlu olmaması ve İstanbul'a dönmeyi çok istemesinin yanında Galatasaray taraftarı ile arasında kurduğu bağ sebebiyle de geri döneceği sıkça konuşulan Bafetimbi Gomis takımda kalmıştı ancak gelecek sezon için flaş bir iddia ortaya atıldı...