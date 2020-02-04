Galatasaray'ın kapısını Falcao için çalıyorlar! İşte önerilecek miktar

Süper Lig'de üst üste aldığı 4 galibiyetle yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da yeni transferlerin takıma verdiği olumlu katkılar sonrası yüzler gülüyor. Transferde perdeyi 3 isimle kapatan sarı-kırmızılılarda yaşadığı sakatlıklar sonrası istenilen katkıyı henüz veremeyen Radamel Falcao'nun geleceği ise tartışılmaya devam ediyor. Uzun ve yorucu bir süreç sonrası transferi gerçekleşen Falcao için flaş bir iddia ortaya atılırken, sezon sonunda sarı-kırmızılıların eski golcüsü için de dönüş ihtimali arttı. İşte Galatasaray'da yaşanan gelişmenin detayları...