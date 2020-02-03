Kadroda 4 değişiklik

Konyaspor macında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile sarı kart gorerek cezalı duruma duşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Calık ise yedeğe cekildi. Fatih Terim, Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Buyuk'u gorevlendirdi.

BELHANDA CEZALI

Belhanda, ligde 3 mac aradan sonra forma şansı buldu. İlk 11'de forma giyen Belhanda 49. dakikada gorduğu sarı kartla cezalı duruma duştu. Kasımpaşa macında yer almayacak.