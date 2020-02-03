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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Kadroda 4 değişiklik

Kadroda 4 değişiklik

Terim eksiklerin yerini Marcao, Linnes, ve ile kapattı.

macında sakatlanan ve Marcelo Saracchi ile gorerek cezalı duruma duşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Calık ise yedeğe cekildi. , karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes ve Adem Buyuk'u gorevlendirdi.

BELHANDA CEZALI
Belhanda, ligde 3 mac aradan sonra forma şansı buldu. İlk 11'de forma giyen Belhanda 49. dakikada gorduğu sarı kartla cezalı duruma duştu. macında yer almayacak.

  1. 3.2.2020
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