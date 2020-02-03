Kadroda 4 değişiklik
Terim eksiklerin yerini Marcao, Linnes, Belhanda ve Adem Büyük ile kapattı.
Konyaspor macında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile sarı kart gorerek cezalı duruma duşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Calık ise yedeğe cekildi. Fatih Terim, Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Buyuk'u gorevlendirdi.
BELHANDA CEZALI
Belhanda, ligde 3 mac aradan sonra forma şansı buldu. İlk 11'de forma giyen Belhanda 49. dakikada gorduğu sarı kartla cezalı duruma duştu. Kasımpaşa macında yer almayacak.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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