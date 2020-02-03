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03 Şubat 2020, Pazartesi
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’a özel video klip

Kobe Bryant’a özel video klip

macı oncesinde tarafından stat ekranlarına gectiğimiz gunlerde Amerika'da gecirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden eski basketbolcu icin video klip yansıtıldı.

macı oncesinde tarafından stat ekranlarına gectiğimiz gunlerde Amerika'da gecirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden eski basketbolcu icin video klip yansıtıldı. Efsanevi oyuncunun, Turk Telekom Stadı'nı ziyaret ettiği goruntuler buyuk alkış aldı. Bryant'ın yanı sıra 'ın doğum gunu, gectiğimiz gunlerde vefat eden Garbis Zakaryan ve depremi de unutulmadı.
  1. 3.2.2020
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