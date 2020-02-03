Hedef 23 modu açıldı

İlk yarı taraftarlarını uzen Galatasaray ikinci yarıda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Cimbom, Kayserispor engelini de rahat gecti: 4-1. Takımın son haftalardaki en iyi isimleri Lemina, Falcao ve Saracchi dun akşam sahada yer almazken sahaya cıkanlar eksikleri hic aratmadı. Galatasaray'ın gol sağanağı 5. dakikada başladı. Adem Buyuk acılışı yapan isimdi. 21'de Donk farkı ikiye cıkardı ve ilk yarı bu skorla kapandı. İkinci yarıda da etkili olan Cimbom, 64'de Feghouli ile farkı 3'e cıkardı. 64. dakikada Mesenovic'in golu gelse de bu ev sahibinin hızını kesmedi.



TÜRKİYE KUPASI MAÇI SIRADA

Maçın son dakikalarında yeniden Galatasaray'a donen Henry Onyekuru soldan iceri cevirdi ve sahanın başarılı isimlerinden Feghouli şık bir vuruşla skoru belirledi: 4-1. Goztepe mağlubiyetinin ardından yeni bir sayfa acan sarı-kırmızılılar, Antalya, Denizli ve Konyaspor'un ardından Kayseri engelini de kayıpsız gecerek zirve yuruyuşune devam etti. 6. sırada kendisine yer bulan Galatasaray ile haftayı yenilgiyle kapatan Sivas ile arasındaki fark 5'e duştu. Fenerbahce'yle ise bire... Cimbom hafta ici kupada Alanya'ya, ligde ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



METiN OKTAY'I UNUTMADI

Dün Galatasaray'ın taçsız kralı Metin Oktay'ın doğum günüydü. Efsane isim, 84. doğum gününde Türk Telekom Stadyumu'nda anılırken stadyumun skorbordlarından hazırlanan bir klip oynatıldı. Ayrıca "Kalbimizden Metin Oktay" anonsu yapıldı. Bununla birlikte 19.05'te Galatasaray'ın ilk golünü ağlara gönderen Adem Büyük de Metin Oktay selamı verip, unutulmaz futbolcuyu anmayı ihmal etmedi.



ŞİPŞAK ADEM

Kayseri karşısında Galatasaray'ı rahatlatan gol Adem Buyuk'ten geldi. 5. dakikada Mariano'nun ortasına şık bir dokunuş yapan başarılı futbolcu, Cimbom'un bu sezon Super Lig'deki en erken golunu kaydetti. Ayrıca ligdeki 3. golunu buldu.



ONYEKURU İŞE BAŞLADI

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Kayseri maçıyla birlikte sarıkırmızılı formayı giydi. Transferi sonrası ülkesine yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Nijeryalı yıldız, iki hafta süren tedavisinin ardından takıma dahil oldu. Kayseri karşısında 82. dakikada oyuna dahil olan Onyekuru, Feghouli'nin son golünün asistini yapıp skora katkı yapmayı ihmal etmedi.



DAKiKA 28: PENALTI TARTIŞMASI

Hızla ceza sahası icine giren Henrique, Ryan Donk'un mudahalesiyle yerde kaldı. Kayserisporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Zorbay Kucuk, hareketin nizami olduğunu işaret edip oyunu devam ettirdi.



DAKiKA 69: VAR GOLÜ VERDİ

Kayserispor, Galatasaray karşısında tek golune 69. dakikada ulaştı. Aksel Aktaş'ın pasında defansın arkasına sarkan Bosnalı futbolcu, Muslera'yı avlamayı başardı. Ofsayt olduğu gerekcesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından gecerli sayıldı.



EMRE VE İSMAİL RAKİP OLDULAR

HES Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kadrosuna dahil ettiği Emre Taşdemir ile İsmail Çipe, eski takımlarına karşı forma giydi. Kayserispor, İsmail'i sezon başında, Emre'yi ise devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmıştı.