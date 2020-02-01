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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Nzonzi’ye fesih

Nzonzi’ye fesih

Cimbom'un Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi disiplinsiz tavırları sebebiyle bırakılmıştı. Fransız futbolcu önceki gün 'e olmak için 'den ayrılmıştı.

Cimbom'un Roma'dan kiraladığı Steven Nzonzi disiplinsiz tavırları sebebiyle bırakılmıştı. Fransız futbolcu önceki gün 'e olmak için 'den ayrılmıştı. , 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetti. Oyuncu ülkesinin takımlarından Rennes ile anlaşmaya vardı.
  1. 1.2.2020
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