Galatasaray'dan stoper atağı! Teklif yapıldı
Galatasaray, 26 yaşındaki Arjantinli için kulübü ve kendisine 5 aylığına 500’er bin euro teklif etti. Son iki güne girilmesi nedeniyle acilen yanıt beklediklerini de iletti.
Transferde son iki güne girilirken Galatasaray'da stoper arayışları hız kazandı. Roma'dan Mert Çetin'i kiralaması beklenen sarı-kırmızılı ekibin yeni gözdesi Lautaro Gianetti oldu. Cimbom'un, Velez Sarsfield'de forma giyen 26 yaşındaki stoperi kiralamak için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray'ın 5 ay için Arjantinli futbolcu ve kulübüne 500'er bin euro teklif ettiği bildirildi. Bu transfer için Velez Sarsfield ve Galatasaray arasında sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
18.00'DE TAHTA KAPANACAK
Öte yandan Luyindama'nın yerine savunmaya takviye yapmak için girişimlerde bulunan Galatasaray, Gianetti'nin transferini yetiştirmek isterken vakti de daralmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Velez'den bugün nihai kararı vermelerini ve olumluolumsuz geri dönüş yapmalarını talep etti. Zira ara transfer dönemi yeni statü gereği yarın gece yarısı yerine saat 18.00'de sona erecek. Bu saate kadar da futbolcunun tüm lisans ve evraklarının çıkması gerekiyor.
13 Kasım 1993, San Nicolas doğumlu olan Lautaro Gianetti, ülkesinin Velez Sarsfield kulübünde kaptanlık görevini yapıyor.
26 yaşındaki Arjantinli stoper, bu sezon 14 resmi maçta forma giydi ve 1 kez gol pası verdi.
2012 yılından beri Velez'de top koşturan Lautaro Gianetti, Galatasaray'a transfer olursa ilk kez bir başka kulüpte forma giyecek. Velez ile 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
KIZAĞA ÇEKTİ
Galatasaray, Lautaro Gianetti'yi satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istediği için Mert Çetin'in transferini bekletiyor
YÖNETİM ÇALIŞIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Luyindama'nın sezonun kapatmasının ardından yönetimden bir stoper transferi istediğini açıklamıştı. Ara transfer döneminin bitmesine 2 gün kala Galatasaray, Terim'in talep ettiği stoper transferini tamamlamak için yoğun çaba harcıyor.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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