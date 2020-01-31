Mert'te menajer engeli

Galatasaray'ın diğer stoper adayı Mert Çetin'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak. Roma ile sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Galatasaray'ın, Mert'in menajeriyle sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bugün sorun aşılabilirse genç oyuncu, G.Saray'a imza atacak.