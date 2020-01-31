Mert'te menajer engeli
Galatasaray'ın diğer stoper adayı Mert Çetin'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak.
Galatasaray'ın diğer stoper adayı Mert Çetin'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak. Roma ile sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Galatasaray'ın, Mert'in menajeriyle sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bugün sorun aşılabilirse genç oyuncu, G.Saray'a imza atacak.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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