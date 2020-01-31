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31 Ocak 2020, Cuma
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Mert'te menajer engeli

Mert'te menajer engeli

'ın diğer stoper adayı 'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak.

'ın diğer stoper adayı 'in durumu da bugün belli olacak. Forma numarası bile belirlenen milli oyuncu ile bugün de temaslar yapılacak. Roma ile sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Galatasaray'ın, Mert'in menajeriyle sıkıntı yaşadığı bildirildi. Bugün sorun aşılabilirse genç oyuncu, G.Saray'a imza atacak.

  1. 31.1.2020
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