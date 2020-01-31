Zaza iddiası doğru değil
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti.
İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti. Ancak Galatasaray'ın tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren Zaza'nın ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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