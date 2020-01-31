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31 Ocak 2020, Cuma
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Zaza iddiası doğru değil

Zaza iddiası doğru değil

İtalyan gazeteci , yaptığı paylaşımda 'ın Torino'da forma giyen 'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti.

İtalyan gazeteci , yaptığı paylaşımda 'ın Torino'da forma giyen 'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti. Ancak Galatasaray'ın tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren Zaza'nın ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.

  1. 31.1.2020
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