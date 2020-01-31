Zaza iddiası doğru değil

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Torino'da forma giyen Simone Zaza'yı satın alma opsiyonlu kiralamak istediğini iddia etti. Ancak Galatasaray'ın tecrübeli golcü için bir girişimde bulunmadığı belirtildi. Öte yandan ağır sakatlık geçiren Zaza'nın ancak Mart'ın sonunda sahalara dönmesi bekleniyor.