Bologna ile maaş krizi
Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi.
Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi. Japon futbolcu, bir süredir Bologna ile görüşürken İtalyan ekibin, 1 milyon Euro alan Nagatomo'ya 500 bin Euro ödeyebileceğini bildirdi. Geri kalan 500 bin euro'nun da Galatasaray tarafından karşılanmasını istedi. Bu durum görüşmelerin uzamasına yol açtı.
- 31.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Bologna ile maaş krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.