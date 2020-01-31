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31 Ocak 2020, Cuma
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ile maaş krizi

Bologna ile maaş krizi

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen 'da gözler 'ya çevrildi.

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen 'da gözler 'ya çevrildi. Japon futbolcu, bir süredir ile görüşürken İtalyan ekibin, 1 milyon Euro alan Nagatomo'ya 500 bin Euro ödeyebileceğini bildirdi. Geri kalan 500 bin euro'nun da Galatasaray tarafından karşılanmasını istedi. Bu durum görüşmelerin uzamasına yol açtı.

  1. 31.1.2020
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