Bologna ile maaş krizi

Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Galatasaray'da gözler Nagatomo'ya çevrildi. Japon futbolcu, bir süredir Bologna ile görüşürken İtalyan ekibin, 1 milyon Euro alan Nagatomo'ya 500 bin Euro ödeyebileceğini bildirdi. Geri kalan 500 bin euro'nun da Galatasaray tarafından karşılanmasını istedi. Bu durum görüşmelerin uzamasına yol açtı.