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31 Ocak 2020, Cuma
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ısrarı

Belhanda ısrarı

'da kulübeden çıkamayan Younes ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

'da kulübeden çıkamayan Younes ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir süredir Faslı yıldızla ilgilenen Monaco, transferin son gününe girilirken bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Galatasaray, Belhanda ile anlaşmaları halinde transfere onay vereceklerini belirtirken Monaco'nun Belhanda'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bugün Belhanda'nın durumunun şekillenmesi bekleniyor.

  1. 31.1.2020
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