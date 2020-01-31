Belhanda ısrarı

Galatasaray'da kulübeden çıkamayan Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir süredir Faslı yıldızla ilgilenen Monaco, transferin son gününe girilirken bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Galatasaray, Belhanda ile anlaşmaları halinde transfere onay vereceklerini belirtirken Monaco'nun Belhanda'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bugün Belhanda'nın durumunun şekillenmesi bekleniyor.