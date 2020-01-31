Belhanda ısrarı
Galatasaray'da kulübeden çıkamayan Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Galatasaray'da kulübeden çıkamayan Younes Belhanda ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir süredir Faslı yıldızla ilgilenen Monaco, transferin son gününe girilirken bir kez daha sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Galatasaray, Belhanda ile anlaşmaları halinde transfere onay vereceklerini belirtirken Monaco'nun Belhanda'yı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bugün Belhanda'nın durumunun şekillenmesi bekleniyor.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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